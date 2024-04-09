38.85 / 39.35 42.21 / 42.89
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог потужно вдарив по Костянтинівці: зруйновано десятки будинків, під завалами шукають людей (фото)

17:45 9 квітня 2024
Обстріл

Росія продовжує обстрілювати Україну. 9 квітня ворог завдав авіаудару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«Щонайменше 1 людина загинула, 3 поранені. На місці події рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1964 р.н. За попередньою інформацією під завалами можливо перебувають ще 2 осіб, з яких 1 дитина. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають, але через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться постійно їх призупиняти заради безпеки особового складу. Також надзвичайники ліквідували загоряння у двоповерховому житловому будинку. Всього внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 27 приватних житлових будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівля», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», окупанти вночі атакували Україну 20 ударними дронами.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Леонтьєв

Врятувала від болю: Алла Пугачова полегшила страждання Валерія Леонтьєва уколом нижче спини (відео)

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту