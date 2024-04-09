Ворог потужно вдарив по Костянтинівці: зруйновано десятки будинків, під завалами шукають людей (фото)

Росія продовжує обстрілювати Україну. 9 квітня ворог завдав авіаудару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

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«Щонайменше 1 людина загинула, 3 поранені. На місці події рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1964 р.н. За попередньою інформацією під завалами можливо перебувають ще 2 осіб, з яких 1 дитина. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають, але через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться постійно їх призупиняти заради безпеки особового складу. Також надзвичайники ліквідували загоряння у двоповерховому житловому будинку. Всього внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 27 приватних житлових будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівля», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», окупанти вночі атакували Україну 20 ударними дронами.

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