Ворог атакував Україну дронами та ракетами: в Повітряних силах розповіли про втрати росіян

Вночі, російські окупанти вчергове завдали удару по Україні — атакували хвилями ударних дронів, застосувавши 17 БпЛА типу «Shahed». Під прицілом агресора знов була енергетична інфраструктура.

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Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено, повідомили у Повітряних силах.



Безпілотники росіяни запускали з мису Чауда. Також з окупованого Криму були запущені дві крилаті ракети «Іскандер-К» та одна балістична ракета"Іскандер-М".

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що безпілотники залетіли до повітряного простору України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині.

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Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

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В Одесі вночі був приліт, пишуть місцеві пабліки — постраждав об'єкт інфраструктури та приватний будинок.

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За інформацією Сил оборони півдня, на Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Робота триває. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь ліквідували, без постраждалих.

На світанку російські терористичні війська атакували Одещину ракетами, застосували і балістику.

«В день звільнення Одеси від фашистських загарбників „сакральні нелюди“ вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.



На фронті за минулу добу росіяни втратили понад 800 військових, 22 танки, 18 артсистем та десятки іншої техніки.

Разом з тим ворог збільшив кількість механізованих підрозділів на лінії зіткнення. Воєнні аналітики вважають, що інтенсивність бойових дій найближчим часом може зрости.

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