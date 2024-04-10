Складено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024: на якій позиції Ребров

Авторитетне видання Finance Football оприлюднило рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024, на якому зіграє збірна України.

Поза конкуренцією із зарплатою 5,8 млн євро на рік виявився наставник віцечемпіона Євро-2020 команди Англії Гарет Саутгейт. До топтрійки найбільш високооплачуваних фахівців також увійшли «керманич» збірної Німеччини Юліан Нагельсманн (4,8 млн) та наставник команди Португалії Роберто Мартінес (4 млн).

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров, який заробляє 1,25 млн євро на рік, ділить у рейтингу 13--14-у позиції з наставником іспанців Луїсом де ла Фуенте.

Цілком рейтинг зарплат головних тренерів збірних-учасниць чемпіонату Європи виглядає так:

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1. Гарет Саутгейт (Англія) — 5,8 млн євро на рік

2. Юліан Нагельсманн (Німеччина) — 4,8 млн

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3. Роберто Мартінес (Португалія) — 4,0 млн

4. Дідьє Дешам (Франція) — 3,8 млн

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5--6. Луї ван Гал (Нідерланди) — 3,0 млн

5--6. Лучано Спаллетті (Італія) — 3,0 млн

7. Віченцо Монтелла (Туреччина) — 1,8 млн

8. Мурат Якін (Швейцарія) — 1,6 млн

9--11. Ральф Рангнік (Австрія) — 1,5 млн

9--11. Доменіко Тедеско (Бельгія) — 1,5 млн

9--11. Златко Даліч (Хорватія) — 1,5 млн

12. Драган Стойкович (Сербія) — 1,4 млн

13--14. Луїс де ла Фуенте (Іспанія) — 1,25 млн

13--14. Сергій Ребров (Україна) — 1,25 млн

15. Каспер Юльман (Данія) — 1,15 млн

16. Сільвіньо (Албанія) — 750 тис.

17. Міхал Пробіж (Польща) — 560 тис.

18. Стів Кларк (Шотландія) — 550 тис.

19. Франческо Кальцона (Словаччина) — 540 тис.

20--21. Марко Россі (Угорщина) — 300 тис.

20--21. Матьяж Кек (Словенія) — 300 тис.

22. Іван Гашек (Чехія) — 250 тис.

23. Едвард Йорданеску (Румунія) — 240 тис.

24. Віллі Саньоль (Грузія) — 200 тис.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Збірна України за підсумками жеребкування зіграє в одній групі з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст, який отримував 116 тисяч євро за хвилину перебування на полі, раптово оголосив про завершення кар'єри.

Фото uaf.ua

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