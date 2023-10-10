Отримував 116 тисяч євро за хвилину на полі: знаменитий футболіст раптово оголосив про завершення кар'єри (фото, відео)

Знаменитий футболіст «Челсі», «Реала» і збірної Бельгії Еден Азар, котрий свого часу перебрався до Королівського клубу за 115 млн євро, несподівано оголосив про відхід з футболу в 32 роки.

«Треба вміти слухати та говорити „стоп“ у потрібний момент, — написав Еден Азар у соціальній мережі. — Після 16 років кар'єри та понад 700 зіграних матчів я вирішив закінчити свою професіональну футбольну кар'єру. Я здійснив свою мрію грати по всій Європі та світі. За свою кар'єру я познайомився із чудовими людьми, менеджерами, тренерами, товаришами по команді. Особливо хочу подякувати клубам, у яких я грав: „Лілль“, „Челсі“ та „Реал“. Звичайно ж, хочу подякувати збірній Бельгії. Особливе спасибі моїм рідним, друзям, радникам та людям, які були зі мною у добрі та погані періоди життя. Дуже дякую вам, мої фанати, які стежать за мною протягом усіх цих років, за вашу підтримку в кожній країні, де я грав. Настав час насолоджуватися коханими та отримувати нові враження. Скоро побачимося поза полем».

Нагадаємо, що бельгієць у 17 років розпочав професіональну кар'єру в «Ліллі», з яким став чемпіоном та володарем Кубка Франції. У 2012 році Еден був проданий за 35 млн євро в «Челсі», де провів найкращі роки у футболі та завоював шість трофеїв (бельгієць — дворазовий чемпіон Англії, володар Кубка країни та Кубка англійської ліги, а також дворазовий тріумфатор Ліги Європи).

10 найкращих голів Едена Азара у футболці «Челсі»

У 2018-му «Реал» заплатив за зірку, яка була покликана замінити Кріштіану Роналду, аж 115 млн євро (з урахуванням бонусів), але через часті травми бельгієць не зміг виправдати надій босів Королівського клубу. За чотири сезони «кришталевий» півзахисник із річною зарплатою 15 млн євро зіграв за «Реал» лише 76 матчів і забив сім м'ячів (а ще виграв вісім трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів).

Прискіпливі статистики порахували, що за кожну хвилину, яку він провів на полі у футболці мадридського клубу, Еден Азар отримав у середньому 16 060 євро. Ба більше, минулого сезону, коли тих самих ігрових хвилин було лише 392, ця сума зросла до 70 тисяч євро. Для порівняння: Кріштіану Роналду з річною зарплатою 80 млн євро «калічиться» в «Аль-Насрі» за «мізерні» 47 тисяч євро за хвилину.

До речі, рідні брати Азара теж професіональні футболісти. 30-річний Торган грає за «Андерлехт» і збірну Бельгії (раніше він виступав за «Боруссію» М., «Боруссію» Д. та ПСВ «Ейндховен»), 28-річний Кіліан — за «Моленбек», а 20-річний Ітан виступав за «Тюбіз».

Додамо, що з дружиною Наташою, з якою футболіст навчався в одній школі та зустрічався з 14 років, Еден виховує чотирьох синів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еден Азар купив автомобіль за пів мільйона євро.

Фото ФК «Реал», Instagram

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