Схудла Леся Нікітюк в бікіні з «мотузочками» відкрила пляжний сезон у рідному місті

Під час зйомок красивого кліпу про подорож на «дно океану» ведуча Леся Нікітюк захворіла, а її температура підскочила до жахливих 39,5 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

Дізнавшись про це, підписники відразу почали надсилати Лесі Іванівні ліки, солодощі і навіть чай.

Дійшло до того, що шанувальники буквально «засипали» ведучу всім, на їх думку, необхідним. Дівчина була просто зачарована і не могла стримати емоцій.

Також Лесі дуже хотілося показати свою витончену фігуру у дуже відвертому бікіні. Як відомо, не так давно вона скаржилась, що набрала кілька зайвих кіло і бажала показати, що вже привела себе в норму. І коли трапилась «подорож на дно океану», деякі видання опублікували фото ведучої в бікіні — вочевидь, контент-менеджери поспішили опублікувати його в сторіз, не знаючи, що ведуча захворіла.

РЕКЛАМА

Невдовзі знімки зникли. І ось знову з'явились — адже якщо дівчина хоче показати себе у купальнику, то вона це обов'язково зробить.

«Хмельницький. Сезон відкрила», — значиться на фото. З урахуванням того, що про чай вона розповідає трохи осиплим голосом, в це не дуже віриться.

РЕКЛАМА

Фото зі сторіз

Але чому б не зробити людині приємно? Будемо вважати, що саме так і є.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що роздягатися «Леді Ле» почала ще до початку справжнього тепла, а саме наприкінці березня.

35

Читайте нас у Facebook