Не було вдома — не виправдання: стали відомі подробиці вручення повісток за новим законопроєктом

Згідно з текстом нового закону про мобілізацію, який зараз розглядають народні обранці, повістка вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою і не отримав її особисто. Відповідно ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта передбачені обмеження.

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Про це пише Судово-юридична газета.

«День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК», — йдеться у статті.

Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до військкомату.

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Відповідно до законопроєкту № 10449, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 наступних днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Якщо громадянин протягом 10 наступних днів не прийшов до військкомату, після цього ТЦК може ставити питання щодо обмеження його у праві керування автомобілем.

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Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон, який збільшує до 22,5 тис. грн штраф за ухилення від військового обліку для самого ухилянта, і до 59,5 тис. грн — для підприємства, де він працює.

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