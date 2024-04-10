Контрактникам компенсують частину грошей за житло: нардепи завершили розгляд законопроєкту про мобілізацію — які ще зміни

В той час як Кабмін готує оновлену систему бронювання працівників від мобілізації, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Отже, Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання», — йдеться у повідомленні.

Основні положення:

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- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю.

- Демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

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- Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців.

- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

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- Ті, хто отримав 2−3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

- Крім того, усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень.

- 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях «на нулі», і виконує завдання з контрнаступу, контратаки аж до ротного опорного пункту включно, а також на території противника.

- Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

- Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку на вимогу ТЦК.

Зазначається, що закон набуває чинності через місяць після прийняття. За цей час уряд має підготувати всі нормативні документи.

Зазначимо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони виключив положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, в Україні розгортається комплекс заходів Національного спротиву. Він стосується всіх громадян від 18 до 60 років. Програма включає 16 предметів, серед яких тактична і вогнева підготовка, управління безпілотниками, навички виживання, тактична медицина тощо. Навчання проводять інструктори, які мають чималий бойовий досвід. Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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