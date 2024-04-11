39.09 / 39.61 42.12 / 42.79
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ми зайдемо котиками і вийдемо котиками»: танцюристка Наталія Татарінцева розповіла про планування партнерських пологів

22:25 13 квітня 2024
Наталія Татаринцева та Євген Кот

Танцюристи Наталія Татарінцева й Євген Кот невдовзі стануть батьками, пара чекає на донечку. Наталія в програмі «Чат дівчат» поділилася, що для неї ідеальний варіант — партнерські пологи.

«Я довіряю Жені. Хочу, щоб він теж бачив цей процес. Він уміє мене правильно заспокоїти словами. Мені важлива його підтримка, його запах. Це буде наша атмосфера. Ми зайдемо котиками й вийдемо котиками», — сказала Татарінцева.

Жінка додала, що з іменем дитини поки до кінця не визначились.

«Допомогли підписники, які накидали безліч гарних варіантів. Напередодні гендер-паті мені наснилося дівоче ім'я, до якого схиляюсь. Важливо, аби ім'я пасувало до прізвища й щоб через нього не булили доньку в школі».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич вперше стала мамою.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Щурам — терпіння, Драконам — обережність, Мавпам — спокій: східний гороскоп на тиждень 15 — 21 квітня

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

Гороскоп

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких у квітні перевернеться «з ніг на голову»

військові

Мобілізація по-новому: які правила працюють вже зараз і що зміниться на початку травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту