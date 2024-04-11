«Ми зайдемо котиками і вийдемо котиками»: танцюристка Наталія Татарінцева розповіла про планування партнерських пологів

Танцюристи Наталія Татарінцева й Євген Кот невдовзі стануть батьками, пара чекає на донечку. Наталія в програмі «Чат дівчат» поділилася, що для неї ідеальний варіант — партнерські пологи.

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«Я довіряю Жені. Хочу, щоб він теж бачив цей процес. Він уміє мене правильно заспокоїти словами. Мені важлива його підтримка, його запах. Це буде наша атмосфера. Ми зайдемо котиками й вийдемо котиками», — сказала Татарінцева.

Жінка додала, що з іменем дитини поки до кінця не визначились.

«Допомогли підписники, які накидали безліч гарних варіантів. Напередодні гендер-паті мені наснилося дівоче ім'я, до якого схиляюсь. Важливо, аби ім'я пасувало до прізвища й щоб через нього не булили доньку в школі».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич вперше стала мамою.

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