«Наше котенятко»: стала відома стать дитини, яка народиться у сім’ї Євгена Кота

Подружжя танцюристів Євгена Кота та Наталії Татарінцевої влаштувало вечірку з нагоди оголошення статі їх майбутньої дитини. Відомо, що Наталя вже декілька років намагалася завагітнити. Зараз пара активно ділиться усіма моментами особистого життя на своїх сторінках у соціальній мережі. Євген Кот виклав відео з гендер паті, на яку пара чекала вже декілька тижнів.

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Наталя та Євген запросили гостей до ресторану на березі річки. Євген був у рожевому костюмі, а Наталя — голубому вбранні. У певний час за їх спинами спалахнули рожеві фонтани, що означало очікування донечки.

«Привіт, наша дівчинко, — підписали відео Євген та Наталя. — Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо тебе наше котенятко».

Зірки та шанувальники пари почали вітати майбутніх батьків.

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«Найщиріші вітання! — написав телеведучий Григорій Решетнік. — Чекаємо на невісточку!»

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«Ви такі зворушливі, сльози радості за вас, — прокоментували відео. — Це довгий, довгий шлях, котики!»

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«Бооожееее, яке щастя», — не стримувала емоцій акторка Наталка Денисенко.

«Дівчатка народжуються, дай Боже і війна закінчиться», — припустили у дописі.

Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик залишила ранкове шоу задля народження третьої дитини.

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