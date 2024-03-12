Зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич вперше стала мамою
Зірка «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич вперше стала мамою. 10 березня вона народила хлопчика. Про це акторка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі та показала фото з пологового. Сина Аліна не показала, проте розсекретила його ім’я. Хлопчика назвали Андрієм.
«Хотіла всім розказати, що на світ з’явився чудовий хлопчик Андрій. Ми з Ромою стали офіційно дорослими і дуже щасливими. Поки вам його не покажу, бо я вас знаю, вам би когось та й зглазить. А воно мені не треба. Всі деталі розповім потім! Головне, що це найбільша радість, яку я коли-небудь відчувала в житті», — написала щаслива мама.
Вона побажала йому щасливого життя в мирній країні. А щоб пришвидшити такий бажаний для України мир, закликала замість привітань долучитися до збору на дрон для військових.
«Ми хочемо допомогти закрити збір на мавік. Якщо хочете привітати Андрійчика з приходом у цей світ, то привітання скидайте на баночку. Ну і напишіть йому щось в коментарі (я йому потім все покажу). Всі гроші підуть на мавік 3 Т для 128 батальйону 112 ОБТрО», — закликала Аліна.
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Фото: instagram.com/alinablazhkevych184
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