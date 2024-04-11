38.87 / 39.38 42.07 / 42.81
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рада ухвалила багатостраждальний мобілізаційний закон, вилучивши з нього норму про демобілізацію

11:24 11 квітня 2024
Табло для голосування в Раді

Верховна Рада України в цілому ухвалила проєкт закону щодо мобілізації, виключивши з нього положення про демобілізацію — в сесійній залі знайшлося 283 голоси «за».

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, профільний комітет подав правку, щоб забрати норму про демобілізацію, це рішення підтримали. «За — 227 голосів: «слуги», ОПЗЖ, депутатські групи та вирішальними стали 2 голоси від «Батьківщини», — зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні парламент в першому читанні підтримав законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
143

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грошовий прибуток

Квітень засипле грошами: кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток

Трипілска ТЕС горить

Трипільська ТЕС постраждала внаслідок ракетного удару по Київщині, — ЗМІ (відео)

Земля

Тільцям та Козерогам — спокій, Водоліям — нові можливості: яким для знаків зодіаку буде четвер, 11 квітня

Океан Ельзи

«Океан Ельзи» скасував усі концерти на 2024 рік: в чому причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту