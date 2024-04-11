Рада ухвалила багатостраждальний мобілізаційний закон, вилучивши з нього норму про демобілізацію

Верховна Рада України в цілому ухвалила проєкт закону щодо мобілізації, виключивши з нього положення про демобілізацію — в сесійній залі знайшлося 283 голоси «за».

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Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, профільний комітет подав правку, щоб забрати норму про демобілізацію, це рішення підтримали. «За — 227 голосів: «слуги», ОПЗЖ, депутатські групи та вирішальними стали 2 голоси від «Батьківщини», — зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні парламент в першому читанні підтримав законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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