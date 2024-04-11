У прокуратурі розкрили «таємницю» появи десятків урн із прахом на одній із вулиць Києва (фото)

В Києві працівнику ритуальної служби, який викинув 20 урн з прахом на пустир, повідомлено про підозру.

Як повідомляють у Київскій міській прокуратурі, підозру у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно, отримав 26-річний чоловік.

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Подія сталася у березні цього року, коли на пустирі на вулиці Сирецькій були знайдені урни з прахом. Слідчі з'ясували, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання інших ритуальних послуг.

Фото прокуратури

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Після кремації прах покійного поміщали в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника. Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.

Фото прокуратури

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«Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах», — йдеться у повідомленні.

Акти вандалізму, на жаль, не поодинокі в Україні. Часто підлітки вчинають їх на цвинтарях заради відео для соцмереж. Зокрема, на Черкащині двоє хлопців та двоє дівчат віком 14 років «поразважалися» на могили загиблого бійця.

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Фото прокуратури

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