Страшна знахідка в Києві: на пустирі виявили урни з прахом померлих

Правоохоронці періодично фіксують випадки вандалізму, які вчиняють на цвинтарях, нерідко задля «відосіка» у соцмережах, як це сталося, наприклад, на Черкащині. А ось у Києві в Подільського району на одному з пустирів знайшли… урни, у яких зазвичай зберігають попіл від спалених тіл покійників, поруч також був помічений поминальний вінок.

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Як повідомляє «ТСН», на урнах були вказані імена та прізвища померлих, їхні дати народження та смерті. Відповідне відео днями з'явилося у соцмережах.

Столичні поліцейські підтвердили журналістам, що 10 березня були знайдені поховальні урни: «На пустирі було виявлено пакет, у якому знаходилося 36 поховальних урн із імовірним прахом померлих людей. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 297 ККУ. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та осіб причетних до скоєння цього правопорушення».

Нагадаємо, що раніше у Вільнюсі затримали трьох чоловіків та жінку, які вчинили акт вандалізму стосовно прапора України — його викинули на смітник. За таке правопорушення литовське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі, або арешту, або позбавлення волі на термін до двох років.

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Фото з мережі

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