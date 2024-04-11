Перемога «Бенфіки» з Трубіним та сенсаційний провал «Ліверпуля» на «Енфілді»: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 11 квітня, відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи, з якої на стадії 1/8 фіналу вилетів донецький «Шахтар». Зокрема свій поєдинок з кривдником гірників «Марселем» провела «Бенфіка», останній рубіж якої захищав голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

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Ліга Європи. ¼ фіналу. Перші матчі

«Ліверпуль» (Англія) — «Аталанта» (Італія) — 0:3 (Скамакка, 38, 61, Пашаліч, 73).

«Мілан» (Італія) — «Рома» (Італія) — 0:1 (Манчіні, 17).

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«Бенфіка» (Португалія) — «Марсель» (Франція) — 2:1 (Рафа Сілва, 16, Ді Марія, 52 — Обамеянг, 67).

«Байєр» (Німеччина) — «Вест Хем» (Англія) — 2:0 (Хоффманн, 83, Боніфейс, 90+1).

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Зустрічі у відповідь відбудуться 18 квітня.

Також відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги конференцій: «Олімпіакос» (Греція) — «Фенербахче» (Туреччина) — 3:2 (Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикінью, 57 — Тадіч, 67, з пенальті, Кахведжі, 74) «Вікторія» (Чехія) — «Фіорентина» (Італія) — 0:0, «Астон Вілла» (Англія) — «Лілль» (Франція) — 2:1 (Уоткінс, 13, Макгінн, 56 — Діакіті, 85), «Брюгге» (Бельгія) — ПАОК (Греція) — 1:0 (Ветлесен, 6; на 78-й хвилині гравець бельгійського клубу Тьяго не реалізував пенальті).

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Ігри у відповідь будуть зіграні 18 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» в Лізі чемпіонів вирвала перемогу на полі «ПСЖ».

Фото ФК «Бенфіка»

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