Гол іменинника приніс «Барселоні» вистраждану перемогу у Парижі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 10 квітня, матчами в Парижі та Мадриді продовжилася чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів. Напередодні у зустрічах «Реал» — «Манчестер Сіті» (3:3) та «Арсенал» — «Баварія» (2:2) уболівальники побачили аж 10 м'ячів. Цього разу — «лише» 8.

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

«ПСЖ» (Франція) — «Барселона» (Іспанія) — 2:3 (Дембеле, 48, Вітінья, 50 — Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77).

Одним із свідків яскравого протистояння чемпіонів Франції та Іспанії на стадіоні «Парк де Пренс» став легендарний ексфутболіст обох клубів бразилець Роналдіньо.

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Не знаю вже, за кого він вболівав, але в першому таймі успіх цілком заслуженно усміхнувся каталонському гранду, і бразилець Рафінья вивів свою команду вперед.

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Але після перерви Мбаппе та компанії вистачило лише 5 хвилин, щоб не тільки зусиллями ексгравця… «Барселони» Дембеле зрівняти рахунок, а й завдяки голу Вітіньї вийти вперед.

І все ж останнє слово (аж два!) залишилося за гостями зі столиці Каталонії: спочатку Рафінья оформив «дубль», а потім данець Крістенсен, який вийшов на заміну, у день свого народження приніс «Барсі» вистраждану перемогу.

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«Атлетико» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:1 (де Пауль, 5, Ліно, 32 — Алле, 81).

Команда Дієго Сімеоне завдяки голам у першому таймі аргентинця де Пауля та бразилья Ліно, здавалося, зробила серйозну заявку на вихід до півфіналу турніру. Але гол одного з лідерів «Боруссії» Алле під кінець матчу повернув у цю пару інтригу.

Зустрічі у відповідь відбудуться в Барселоні та Дортмунді 16 квітня.

Нагадаємо, що в ½ фіналу зустрінуться переможці пар: «Арсенал» / «Баварія» — «Реал» / «Манчестер Сіті» та «Атлетико» / «Боруссія» Д. — «ПСЖ» / «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що оприлюднено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024.

Фото ФК «ПСЖ»

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