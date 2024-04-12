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Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

8:27 12 квітня 2024
Пуск ракети

В ніч на п'ятницю, 12 квітня, російські війська випустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу shahed, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

За його інформацією, дрони було спрямовано з мису Чауда (Крим), а керовану авіаційну ракету — з повітряного простору окупованої Донецької області.

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«В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу „Шахед“ у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Сил оборони Півдня України, бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько 5 годин.

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Так, у Криворізькому районі Дніпропетровської області цієї ночі через падіння уламків збитого дрона-камікадзе ворога на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа.

«Внаслідок падіння уламків збитого дрону на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені», — розповіли в ОК «Південь».

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Нагадаємо, що минулої ночі російські дрони і ракети атакували Стрий на Львівщині з трьох сторін, а у Харкові сталося 10 «прильотів» балістики.

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