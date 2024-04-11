Понад 40 ракет різних типів обрушилися вночі в Україну: збити вдалося не всі

Під час нічної атаки на Україну ворог завдавав ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок — Львівщина.

За інформацією командувача Повітряними Силами ЗСУ Миколи Олещука, загалом загарбники застосували 82 засоби повітряного нападу:

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20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл. — рф.);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область — рф.);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. — рф.);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

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16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що тиждень тому ворог під час атаки з повітря застосував понад 30 дронів-камікадзе та шість ракет різних типів.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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