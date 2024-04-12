Друга п'ятниця місяця, 12 квітня, не підходить для ухвалення важливих рішень, стверджують астрологи.

Крім того, сьогодні важливо не переоцінювати свої сили та можливості — саме це допоможе уникнути конфліктів, радить відома австралійська астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня Овнам можна вірити в свою інтуїцію, вона направить їх у потрібне русло. Для досягнення успіху доведеться ризикувати, експериментувати та пробувати нові методики. Можливі помилки, які потрібно виправляти. День підходить для нових знайомств, і Овнам буде легко справити гарне враження на оточуючих.

РЕКЛАМА

Телець (20 квітня — 20 травня)

Краще триматися в тіні та спостерігати за тим, що відбувається, не привертаючи зайвої уваги. Ставте перед собою реальні цілі та уникайте мрій про недосяжне. Уроки можна черпати не лише зі своїх помилок, а й із чужих. Можливі корисні знайомства, але у фінансових питаннях будьте обережні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

РЕКЛАМА

У цей день Близнюкам слід уникати переживань через дрібниці. Спілкування з партнерами у неформальній обстановці підніме настрій. Будьте обережні із зайвими розмовами, щоб уникнути непорозумінь. Для досягнення успіху доведеться використовувати хитрість, і Близнюкам вдасться нейтралізувати недоброзичливців.

Рак (22 червня — 22 липня)

РЕКЛАМА

Взаємодія з оточуючими може бути непростою, особливо з жінками. Робота сама принесе кращі результати. Поїздки цього дня виявляться вдалими та піднімуть настрій.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Львів успіх прийде лише за швидкої дії. Довгі роздуми не приведуть до позитивного результату. Цього дня принесе багато корисної інформації, можливість розкрити таємних ворогів. Зараз слушний час для фінансових рішень. Слухайте свій внутрішній голос, а не думки оточуючих.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам доведеться вирішувати не лише свої, а й чужі проблеми. Багато хто звернеться до вас за допомогою, але не забувайте і про свої справи. Можуть з'явитися привабливі пропозиції, але не поспішайте відповідати. Не забувайте про свій відпочинок, увечері рекомендується розслабитись.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятиме роботі. Ви швидко впораєтеся із завданнями, які іншим здаються складними. Допомагаючи іншим, ви не опускаєте руки, а навпаки, радієте новим цікавим завданням та можливим знайомствам. Сьогодні легко справити гарне враження.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Початок дня може бути складним, із звичайними справами, які забирають багато часу. Сімейні питання потребують уваги та вирішення. У міру перебігу дня ситуація покращає, ви зрозумієте, як діяти. Важливо розібратися та рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ранок буде спокійний без серйозних проблем, але можливі затримки у справах. Друга половина дня сприятлива, проте можуть виникнути сімейні конфлікти та сварки. Стрільцям не варто робити покупок та реалізовувати угоди.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День буде неспокійним, багато хто вимагатиме вашої уваги. Будьте готові до метушні та квапливих дій. Можливі приємні сюрпризи та подарунки, але варто зберегти спокій та тримати себе в руках.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День буде приємним і цікавим, багато питань знайдуть своє рішення. Ви зможете визначити плани на майбутнє та реалізувати проекти. Можливі незаплановані поїздки, які потребують перегляду планів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Не поспішайте та не дійте під впливом емоцій, це може бути небезпечно. Дотримуйтесь встановлених правил і зверніться за порадою до близьких. Будьте обережні з незапланованими витратами, щоб уникнути зайвих витрат.

Нагадаємо також, що середина весни змінить на краще життя багатьох знаків зодіаку.



15

Читайте нас у Facebook