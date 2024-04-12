Доплата у 300 гривень світить не всім: кому не будуть платити вікову надбавку після 70 років

Українські пенсіонери мають право на вікові надбавки, і багато хто на них всерйоз розраховує, адже індексація пенсій відбується лише раз на рік, і то при виконанні певних вимог.

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Тому повідомлення ПФУ про те, що першу доплату у 300 гривень, яку починають отримувати після 70-річчя, отримають не всі, не викликало ентузіазму у деяких груп людей на заслуженому відпочинку.

Спочатку у Фонді підтвердили, що платити повинні всім: «Щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300 грн встановлюється пенсіонерам з дати досягнення віку 70 років, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи».

Після чого додали, що є і певні винятки: якщо разом із віковою надбавкою та іншими доплатами до пенсії загальний розмір виплати перевищує 10 340,35 гривні, то цей грошовий бонус не надається.

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Обсяг цієї надбавки змінюється зі збільшенням віку пенсіонера:

з 70 до 74 років — 300 гривень;

з 75 до 79 — 456 гривень;

від 80 років та старше — 570 гривень.

«300 гривень… Люди отримують такі мізерні доплати. А хтось мільйонами доларів краде.», — пишуть українці у коментарях.

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Втім, все це емоції, і через них гроші нізвідки не з'являться.

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Нагадаємо також, що в Україні є певні групи людей, для яких навіть страховий стаж не грає вирішальної ролі при розрахунку пенсій.

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