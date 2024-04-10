Чекайте влітку надбавку: кому з пенсіонерів збільшать виплати

Незважаючи на те, що зазвичай підвищення пенсій пенсіонери не завжди можуть відчути на своєму гаманцеві, будь-яка «додаткова» сума радує літніх людей.

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Втім, протягом літніх місяців державою не передбачено індексації або перерахунку пенсійних виплат.

На щастя, деякі категорії пенсіонерів матимуть можливість розраховувати на збільшення суми пенсії за рахунок надбавок, пише РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.

Хто отримає надбавку влітку 2024 року

Доплата за віком є однією з найбільш поширених надбавок і надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку.

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Ця доплата автоматично нараховується щомісяця, коли пенсіонер досягає вказаного віку, при умові, що розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривень.

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Розмір доплати за віком складає:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Також деякі категорії пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою, можуть отримати надбавку за ці заслуги. Розмір цієї надбавки встановлюється індивідуально залежно від характеру та рівня заслуг кожного пенсіонера.

Хто ще може отримати виплати влітку

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До Дня незалежності України уряд виплатить єдиноразову допомогу.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, має бути виплачено:

І група — 3100 гривень;

II група — 2900 гривень;

III група — 2700 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, призначено виплати у розмірі 1000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3100 гривень.

Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для таких категорій осіб:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо, що в одному з міст готують нововведення щодо оплати послуги централізованого опалення, і якщо його результати там виправдають себе, то тоді багатьом українцям доведеться платити за тепло навіть влітку.

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