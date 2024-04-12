Tomorrow is a mystery: Настя Каменських зачарувала умінням носити речі оверсайз

Поки репер Потап готується до другого концерту у Німеччині, його поки ще офіційна дружина Настя Каменських вирішила прогулятися містом, але не рідним Києвом.

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«Це Мадрид», «Берлін», «Ні, це Барселона», — пишуть шанувальники у коментарях.

Але оскільки мода зараз практично універсальна, то дружина Потапа могла з'явитись у будь-якому з вказаних міст. Тим більше, що вона обрала свій стиль і з'явилась на вулиці в одязі оверсайз. Цей стиль поєднав широкі чорні штани із чорним топом вільного крою. На пояс Анастасія наділа бежеву сумку-банан. Із верхнього одягу виконавиця обрала сіру куртку фасону подовжений бомбер. Образ вона доповнила кедами і масивними сонцезахисними окулярами. У ролику Каменських була з розпущеним волоссям.

«Цінувати момент», — написала співачка.

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А в ролику до її прогулянки таємничий голос говорить: «Вчора вже стало історією, завтра — це таємниця, а сьогодні — подарунок». Тобто це натяк на те, що потрібно жити сьогоднішнім днем і творити історію свого життя, тому що завтра скоро стане історією.

Шанувальникам стиль і образ дівчини сподобався, про що вони написали в коментарях.

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Нагадаємо, днями співачка анонсувала вихід нового кліпу «Молоко», для чого записала досить провокативний ролик за участі молодого артиста Ostrovsky.

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Фото instagram.com/kamenskux/

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