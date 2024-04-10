Поки Потап за кордоном, Настя Каменських закрутила роман з молодим артистом
Поки Потап перебуває за кордоном, його дружина Настя Каменських підігріла чутки про їхнє розлучення. В Мережі шириться інформація, що співачка проміняла чоловіка на молодого виконавця. Настя анонсувала новий кліп «Молоко», в якому знялася з молодим артистом Ostrovsky.
У провокативному відео Каменських в сексуальній сукні з глибоким декольте відверто фліртує з ним та зваблює.
Саме з цим артистом Настю бачили раніше на різних заходах. Проте вона не коментує особисте життя.
В той час як Потап у своєму пості-вибаченні за «російського артиста» на афіші концерту в Німеччині назвав Настю колишньою дружиною.
«Після своєї смерті воскрещий Потап, зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим Французем». Не дякуйте українські журналісти, я зробив свою роботу за Вас", — написав Потап.
Також у Мережі пишуть, що Потап знайшов заміну Каменських.
Фото: instagram.com/kamenskux414
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