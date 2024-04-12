В Україні пенсіонерам надали знижку на комуналку і звільнили від земельного податку, — ЗМІ

Українські пенсіонери можуть розраховувати не тільки на грошові надбавки влітку, але й платити за комуналку по зниженим тарифам, а земельний податок не сплачувати взагалі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання Today.ua.

«У Державній податковій службі України повідомили, що пенсіонери, які одержують пенсію за віком, мають право оформити житлову субсидію. Для цього слід звернутися до ПФУ та подати декларацію про доходи, а також відповідну заяву», — говориться у інформації видання.

Також стверджується, що громадяни пенсійного віку мають право безкоштовного проїзду в усіх видах громадського наземного транспорту, крім таксі. Пільга також стосується приміського залізничного сполучення.

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Пенсіонери мають право не сплачувати земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає певним нормам. Встановлено наступні ліміти:

до 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,25 га — для будівництва та обслуговування будинку, господарських будівель та споруд у селах;

до 0,15 га — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у смт;

до 0,10 га — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у містах;

до 2 га — для ведення особистого господарства.

Податківці зазначили, що для отримання пільги на сплату земельного податку фізособа зобов'язана подати до контролюючого органу за місцезнаходженням ділянки відповідну заяву довільної форми. Також слід надати документи про право на пільгу, а саме пенсійне посвідчення.

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Водночас важливо враховувати умови надання тієї чи іншої знижки, пільги чи доплати до пенсії.

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