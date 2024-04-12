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В одній із країн ЕС планують збільшити щомісячні виплати українським біженцям

17:03 12 квітня 2024
Прапори України та Швеції

Поки у Польщі планують скоротити виплати втікачам від війни в Україні, уряд Швеції оголосив про створення нового законопроєкту, спрямованого на розширення підтримки українських біженців. Однією з ключових ініціатив стає можливість отримання українцями шведського номера соціального страхування, повідомляє TV4. За словами міністерки міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард, це рішення відкриє доступ українцям до різноманітних державних послуг, включаючи медичне обслуговування та банківські послуги через BankID.

Цей крок стає частиною більш широкої стратегії шведського уряду щодо інтеграції біженців, яка передбачає не лише доступ до медичної допомоги, але й можливість отримання освіти та підтримки в знаходженні роботи. Міністерка підкреслила, що надання українцям можливості вивчення шведської мови важливо для їхньої успішної адаптації в новій країні. Одним із важливих аспектів проєкту є також підвищення добових виплат українським біженцям. Якщо на сьогоднішній день щоденна ставка становить приблизно 6,28 євро, то із запровадженням нових правил ця сума збільшиться до 27,26 євро, що зробить місячний дохід біженців приблизно у 818 євро.

Наразі біженцям, які перебувають у Швеції більше року та мають намір залишитись на тривалий термін, надається можливість скористатися новими пільгами. Проєкт закону буде запропонований для широкого обговорення у суспільстві та парламенті, а його прийняття може відбутися цієї осені. Ці ініціативи мають стати важливим кроком у напрямі підтримки української громади в Швеції, яка зазнала численних труднощів через війну в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Швейцарії українським біженцям хочуть спростити отримання дозволу на роботу.

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