У Швейцарії українським біженцям хочуть спростити отримання дозволу на роботу

У Швейцарії, де останнім часом активізувалися російські шпигуни, парламент хоче підвищити рівень зайнятості українських біженців. З цією метою законодавці планують замінити нинішню вимогу щодо отримання дозволу на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією. Це має полегшити біженцям зі статусом захисту S пошук роботи у Швейцарії.

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Слідом за Палатою представників Сенат також прийняв відповідну пропозицію 29 голосами проти 15 при одному, що утримався. Тепер м'яч на полі Федеральної ради, пише місцеве видання Swissinfo.

Пропозиція була ініційована Комітетом Палати представників з питань політичних інститутів (PIC). Виступаючи від імені PIC, сенатор Тіана Ангеліна Мозер заявила, що метою є покращення інтеграції людей зі статусом S на ринку праці.

«Зрозуміло, що реєстрація забезпечить більшу гнучкість, оскільки люди зі статусом захисту S можуть бути прийняті на роботу негайно, якщо це необхідно, а також буде менше стримувальних факторів для потенційних роботодавців, яким потрібно буде лише заповнити онлайн-форму. Це питання зменшення бюрократії», — сказала вона.

Федеральна рада також проголосувала за цю пропозицію. Міністр юстиції Беат Янс заявив, що уряд хоче збільшити рівень зайнятості українців зі статусом захисту S з нинішніх 20% до 40% до кінця 2024 року, і що перехід від дозволу до реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети.

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Статус S надається біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду, на початок грудня у Швейцарії проживало близько 66 000 осіб зі статусом S. У листопаді минулого року уряд вирішив не скасовувати статус S до 4 березня 2025 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яку саме грошову допомогу отримують українські біженці в країнах ЄС, зокрема у Швейцарії.

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