Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого — відправлять на повторну ВЛК

Вчора, 11 квітня, Верховна рада проголосувала за закон про мобілізацію. Після цього у мережі спалахнула хвиля нових обговорень, пише сайт ТСН.

Основні пункти закону:

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- право на демобілізацію людей з інвалідністю;

- демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону;

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- обмежено придатні зобовʼязані будуть повторно пройти огляд протягом 12 місяців;

- військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом;

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- ті, хто отримав 2−3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

- для «ухилянтів» — обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, а також обмеження на право керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку на вимогу ТЦК.

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Рада повністю вилучила з законопроєкту норму про демобілізацію бійців після 36 місяців служби.

Верховна Рада скасувала поняття «обмежено придатний» для служби в ЗСУ. Згідно з нововведеннями, чоловіки, яких було визнано обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 12 місяців пройти повторний медичний огляд.

Слова «обмежена придатність» тепер виключено, залишиться тільки норма про непридатність. Хоча раніше йшлося про 9 місяців.

Міністерство оборони навіть публікувало роз'яснення про те, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус. Після повторного огляду військові, яких визнано непридатними, будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу.

Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть проходити службу.

Сумні новини і для тих, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року. Таким особам також доведеться повторно пройти ВЛК. Але ця норма не стосується військовослужбовців.

Щодо консульських послуг, то передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. У законопроєкті про мобілізацію йдеться, що військовий квиток у консульствах вимагатимуть, зокрема, у 18-річних українців.

Але повертатися до України юнакам, які виїхали до цього віку, не потрібно. Свої дані можна буде уточнити дистанційно. Норму про обмеження консульських послуг у законопроєкті про мобілізацію прописали для того, аби розуміти, яка кількість громадян перебуває за кордоном. Про це членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від «ЄС» Ірина Фріз розповіла «Радіо Свобода».

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів від часу набуття чинності цим законом з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони й Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», — зазначила депутатка.

Водночас, за словами Фріз, механізму депортації українців з інших країн не існує.

«Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», — додала вона.

Також у чоловіків від 18 до 60 років на кордоні (під час виїзду та в'їзду до країни) будуть перевіряти військовий квиток. Незалежно від придатності до служби або відстрочок, кожен чоловік цього віку буде зобов'язаний носити з собою військовий квиток. І пред'являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників.

Усі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації. Указ очікується 13 травня. Уточнити дані можна буде у ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті.

Одним з найбільш дискусійних пунктів мобілізаційного законопроєкту був пункт щодо обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

З огляду на проголосований законопроєкт, все буде вирішувати суд, але цьому передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК.

Порушники правил військового обліку можуть стати об'єктом таких заходів :

- керівник ТЦК може звернутися до поліції з проханням затримати та доставити громадянина до ТЦК.

- у випадку, якщо поліція повідомляє про неможливість проведення візиту, керівник ТЦК має право надіслати громадянину рекомендованим листом «вимогу» протягом 5 днів.

- громадянин має 10 днів на виконання вимог, викладених у документі.

- якщо громадянин не виконує вимоги, ТЦК може звернутися до суду з метою обмеження його права керування транспортним засобом на термін, необхідний для виконання вимог.

- обмеження в правах водіння буде здійснювати державна виконавча служба на підставі рішення суду.

Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

Але є й винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу та якщо особа використовує транспортний засіб через інвалідність чи перебування на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

Щодо бронювання, то до 100% бронювання працівників поліції, керівників органів держвлади та місцевого самоврядування, 50% відсотків держслужбовців категорій «Б» та «В», нардепи додали ще пункз, згідно з яким кожен депутат зможе «відмазати» від мобілізації двох своїх помічників, які виконують ну дуже важливу роль для країни під час війни.

Документ набуде чинності за місяць після підпису президента.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що з документа було вилучено норму щодо демобілізації військових, які прослужили 36 місяців.

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