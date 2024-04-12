Євген Плінський: «Філіп Морріс» хвалиться подяками від путіна та позначив Крим російським"

Міжнародна компанія «Філіп Морріс Інтернешнл», що виробляє тютюнові вироби, продовжує підтримувати країну-терориста через сплату податків, які, своєю чергою, допомагають фінансувати військовий бюджет росії. Про це повідомив журналіст-розслідувач Євген Плінський із посиланням на щорічний звіт корпорації, яка, до того ж, визнала Кримський півострів частиною території російської федерації.

ВІДЕО ДНЯ

Допис підтверджує скриншот звіту компанії за минулий рік

Євген Плінський закликає почати публічну дискусію щодо діяльності корпорації: «А чи не варто вже якось почати гучну публічну дискусію навколо діяльності цієї компанії? Влада чомусь ніяк не почне все це помічати. Влада бачить „Філіп Морріс“, лише коли просуває в парламенті їхні інтереси».

Відомий блогер та політичний експерт, а нині воїн-спецпризначенець ЗСУ Кирило Сазонов обурений діями міжнародної компанії.

РЕКЛАМА

«…а тут мені хлопці надіслали посилання на пост Віталія Кулика, де він розбирає такий самий кейс, але по цигаркам. Щоб не матюкатися, я напишу — це просто… чудово, блін! Отже, тютюнова компанія „Філіп Морріс Інтернешнл“ продовжує працювати в росії, заробляти величезні гроші і платити там величезні податки та акцизи. Через два роки війни! Тобто вони „вели переговори“ про вихід з ринку. Рік. У лютому 2023-го заявили, що переговори зайшли в глухий кут. І що? Залишилися працювати. Кров, звірства, воєнні злочини проти мирного населення — не чули? Не бачили?» — запитав Сазонов.

Також військовослужбовець нагадав, що НАЗК віднесло цю компанію до міжнародних спонсорів війни, й закликав владу звернути увагу на цей кейс.

РЕКЛАМА

«Національне агентство з питань запобігання корупції 2023 року внесло Philip Morris International до списку міжнародних спонсорів війни. І що? Компанія продовжує працювати в Україні та цивілізованих країнах. Де санкції? Де заходи? Це ж реальне спонсорство війни. Це гроші на ракети, які летять по мирних кварталах. Може, пора вже щось робити на рівні Кабміну і Верховної Ради? А то виходить, вибачте, якась хрень…» — написав Сазонов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, напередодні Громадська організація «Центр громадянського представництва «Життя» заявила про неприпустимість надання податкової преференції у розмірі 20% сигаретам для нагрівання (ТВЕН), бо це сприятиме зростанню поширеності вживання тютюну серед молоді та призведе до багатомільярдних втрат державного бюджету в умовах війни.

РЕКЛАМА

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 11090 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби», ініційований Міністерством фінансів України, у якому пропонує надати податкову преференцію тютюновим виробам для нагрівання у порівнянні з сигаретами та сигарилами.

Уряд пропонує до 2028 року досягнути акцизної ставки 90 євро на 1000 шт. для сигарет та сигарил, а для ТВЕН — лише 72 євро на 1000 шт. Таким чином податкова преференція для сигарет для нагрівання становитиме 20%.

За розрахунками фахівців ГО «Життя», ухвалення податкової преференції для ТВЕН, ініційованої Міністерством фінансів України, призведе до недоотримання в держбюджет України 15 млрд грн за 2025−2028 роки, і з кожним наступним роком недоотримання до держбюджету від акцизів на ТВЕН становитиме щонайменше 5,2 млрд грн. Таким чином, до 2030 року втрати України складуть щонайменше 25,4 млрд грн. Всупереч інтересам України ці кошти з кишень громадян йтимуть на користь тютюнових компаній, включно з міжнародними спонсорами війни.

Така позиція Кабінету міністрів України відображає інтереси тютюнової компанії Philip Morris International, яка контролює 80% ринку сигарет для нагрівання в Україні (які використовуються разом з пристроями IQOS).

Як писали ЗМІ, PMI є найбільшим міжнародним платником податків на росії — у 2022 році ця компанія сплатила у бюджет рф 4,756 мільярда доларів.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

146

Читайте нас у Facebook