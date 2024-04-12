Як виростити великі та солодкі ягоди полуниці без хімії: поради досвідчених городників

Кожен садівник мріє про багатий урожай овочів, фруктів та ягід, але не всі готові використовувати хімічні добрива, які можуть завдати шкоди здоров'ю. Досвідчені городники пропонують рішення — використовувати натуральні, перевірені часом добрива.

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Експерти радять удобрювати ґрунт, у якому росте полуниця, не менше трьох разів: під час цвітіння, плодоношення та після збирання врожаю. Перше підживлення варто проводити навесні, щоб полуниця зміцніла q почала швидше рости.

Одним з ефективних натуральних добрив є розчин з черствого хліба. Для його приготування потрібно залити водою черствий хліб, покласти на нього прес і настоювати 6−10 днів. Після цього отриманий розчин слід розбавити водою у співвідношенні 1 до 10 і поливати полуницю.

Кропива також відмінно підходить для удобрювання полуничних кущів. Настій з кропиви містить калій та азот, необхідні для якісного росту рослин та плодів, а також захищає рослину від шкідників. Для приготування настою потрібно залити наповнене відро кропиви водою та настоювати чотири дні. Потім настій слід розводити водою у співвідношенні 1 до 10 й поливати по 500 мл під кожен кущ. Цей процес рекомендується повторювати один раз на місяць.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим підгодовувати полуницю наприкінці квітня, щоб улітку отримати великий урожай ягід.

Фото Pixabay

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