Без дружби між артистами — ніяк: співачка KOLA розповіла, з ким дружить з українського шоубізу

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна не приховує, що давно приятелює з Тіною Кароль. Тому співачка KOLA вирішала не приховувати людей, до яких відчуває лише добрі почуття.

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Зокрема, артистка зізналася, що їй дуже подобається Оля Полякова. З нею вона б хотіла записати дуетну пісню, але поки їм не вдалося близько поспілкуватися.

«Мені дуже подобається Оля як людина. Вона класна», — поділилася KOLA з музичним сайтом.

А от доволі тісні стосунки у дівчини зі співачкою MamaRika, співаком YAKTAK, репером Олегом Псюком (він же KALUSH) і музикантом DOVI. Втім, за її словами, ворогів серед колег у неї немає. Навпаки, вона закликає всіх дружити, підтримувати одне одного та не конкурувати.

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Нагадаємо, Оля Полякова відома не тільки як популярна співачка. Жінка позиціює себе також неперевершеною кулінаркою господинею.

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