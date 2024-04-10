На тлі чуток про розлучення Юлія Саніна возз’єдналася з чоловіком

Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна возз’єдналася з чоловіком — Валерієм Бебко на тлі чуток про розлучення. Вони разом виступили у Празі в межах європейського туру. Відео, як Вал грає на сцені опублікував Телеграм-канал «Культурна прачечна». У повідомленні зазначається, що музикант нібито виїхав за кордон ще до 24 лютого і в Україну так і не повернувся.

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Саме тому українськими містами Саніна гастролює сольно зі спеціальною програмою, без чоловіка.

«Я приїду зі спеціальною програмою. Це буде дещо інше. Рояль, віолончель, саксофон, пісні The Hardkiss. Це скоріше моє, ніж хлопців. Це Special Kiss — ніжна програма для камерних маленьких залів — там, де ми зможемо бути впевнені в безпеці людей. Це єдиний формат, на який я зважилася. Але я зважилася», — розповідала виконавиця наприкінці лютого.

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Де саме перебуває Валерій, Юлія не коментує. Як не розповідає і про особисте життя. Фани припускають, що в подружжя виникли проблеми у стосунках. Також пишуть в коментарях в інстаграм Юлії, що насправді її чоловік не поспішає повертатися в Україну через мобілізацію.

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Нагадаємо, Юлія Саніна під час війни активно просувається в ролі телеведучої. Вона була представницею від України на «Євробаченні» у Ліверпулі, також вела національний відбір, була зірковим тренером в «Голосі країни», а зараз стала ведучою нового проєкту разом з Тімуром Мірошниченком.

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Нещодавно гурт The Hardkiss випустив потужний кліп на пісню «Тільки там».

Фото: instagram.com/the_hardkiss

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