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Оля Полякова розкрила секрет смачної страви з рису, яку часто готує вдома (відео)

13:30 12 квітня 2024
Співачка на кухні

Співачка Оля Полякова, як і кожна жінка, вважає себе неперевершеною кулінаркою, умілою господинею і талановитою коханкою (втім, підтвердження останнього факту від Влада Міцкевича поки що не отримано). Тому різного роду звинувачення під час останнього приготування ризото додали зірці масу не дуже приємних емоцій.

І Оля Полякова вирішила довести, що вона завжди все робить на рівні «Топчик» і навіть більше, задля чого опублікувала відео свого майстер-класу трирічної давнини, на якому вона готує все той же ризото, без ніяких помилок.

Отже, інгредієнти для ризото з грибами за рецептом Олі Полякової потрібні такі: білі гриби — 500 г, рис — 300 г, курячий, телячий, або овочевий бульйон, часник, розмарин, пармезан — 30 г, вершкове масло — 30 г, сіль, перець і біле вино.

Зазначимо, що готувати ризото можна не тільки зі свіжими білими грибами, а й з замороженими чи сушеними.

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Також для ризото з грибами підійдуть лисички або зморшків. Звісно, готують страву і зі свіжими печерицями.

Рис для ризото потрібен сорту арборіо, карнаролі, бальдо і віалоне нано. Полякова обрала арборіо.

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Спочатку Оля Полякова радить нарізати гриби великими шматочками, далі — подрібнити два великих зубчики часнику.

Наступний крок — нагрійте пательню, налийте оливкову олію, покладіть в неї часник і гілочку розмарину. Коли часник підсмажиться, час додати гриби. Гілочку розмарину треба витягнути.

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Після цього висипте рис у пательню з грибами і часником і перемішайте до прозорості.

Наступний крок за рецептом Олі Полякової — налийте приблизно 100 мл білого вина і випаріть його. Коли алкоголь випарується, необхідно налити приблизно півтора черпака гарячого бульйону. Додавайте бульйон і помішуйте, поки рис не приготується.

Пармезан треба натерти і додато до ризото.

Заключний штрих у приготуванні ризото з грибами — додайте трохи холодного вершкового масла.

Попередимо: нижче — відео з архіву, тому не дивуйтесь, що на ньому Оля говорить російською, а Аліса — зовсім маленька дівчинка.

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова показала своїх «звірів"-охоронців і розповіла про стимули до занять спортом.

Фото — скрін відео з Instagram співачки

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