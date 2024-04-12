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Гроші

Кабмін встановив нову доплату військовим: хто і скільки отримає

17:35 12 квітня 2024
гроші

Кабінет міністрів встановив нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії фронту.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради та уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

«Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців», — запевнив Шмигаль у повідомленні.

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Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

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Зазначимо, у 2024 році понад 70% бюджету Міністерства оборони України піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння. Крім того, у лютому на сайті Верховної ради було зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби». У ньому пропонувалось збільшити низку доплат і пільг для військових.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про мобілізацію. Документ підтримали 283 народні депутати. Які пункти закону викликають суперечки у суспільстві, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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