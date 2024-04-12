Це кінець: Дан Балан прокоментував стосунки з Тіною Кароль

Поки багато шанувальників обговорюють нову дуетну композицію Тіни Кароль разом з молодим артистом SHUMEI, який переклав українською та переспівав її хіт «Више облаков», ще один партнер по сцені вирішив розставити всі крапки над «і».

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Йдеться про Дана Балана, між яким колись, як кажуть шанувальники, «пробігла блискавка» у взаєминах з Тіною, і навіть мама «парубка на виданні» начебто приглядалася до майбутньої невістки.

Деякі фанати настільки повірили у почуття зірок, що створили цілі групи в соцмережах, присвячені цим двом людям. Та й сама Кароль, будемо відвертими, підігрівала чутки про стосунки з молдавським виконавцем.

Та, схоже, Балану набридло коментувати особисте життя, тож він чесно відповів, чи дійсно зустрічався з українкою.

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«Я хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою родину, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас з Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже два роки», — висловився чоловік.

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Розв'язка скандалу тим більш очікувана, що зараз мережу вразила нова версія пісні Дана Балана «Dragostea din tei» у виконанні діджея David Guetta і фронтмена гурту OneRepublic. І саме вона принесла співаку набагато більше грошей, аніж кілька років виступу його групи «Озон».

Тому фінал «драми» був, вочевидь, неминучим.

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Про те, хто з ким приятелює у шоубізнесі, або хоче подружитись, розповіла співачка KOLA.

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