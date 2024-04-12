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Тіна Кароль у дуеті з SHUMEI заспівали про пристрасне кохання

11:48 12 квітня 2024
Тіна Кароль з SHUMEI

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно запустила власний музичний проєкт, представила нову дуетну композицію. Разом з молодим артистом SHUMEI, який переклав українською та переспівав її хіт «Више облаков», вони презентували кліп «Стерва». Автором пісні стала сама Кароль.
Це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі стосунки неможливі.

«SHUMEI — найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею», — каже Тіна Кароль.

Зйомки кліпу на пісню «Стерва» проходили на Львівському залізничному вокзалі. Історію палкого кохання втілили популярні українські блогери та актори Богдан Шелудяк та Юлія Свіжинська.

Разом з премʼєрою пісні «Стерва» Тіна Кароль випустила новий альбом «Троянди», куди увійшли раніше випущені хіти та нові пісні .

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дан Балан розповів правду про «роман» з Тіною Кароль.

Також нещодавно Тіна випустила спокусливий кліп «З тобою», знятий у форматі домашньої веб-камери.

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Фото: instagram.com/tina_karol

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