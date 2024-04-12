Фахівці-етнографи зібрали у першому випуску «Витоки» ключові традиції Великодня

Бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation запустило ініціативу «Витоки. Путівник українськими звичаями» — цифровий путівник, покликаний допомогти бізнесу інтегрувати українські традиції у корпоративну культуру. Перший випуск путівника присвячено Великодню та ключовим традиціям його святкування в Україні.

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«Повномасштабне вторгнення показало, що гуртування у спільноти допомагає людям швидше ухвалювати рішення, а інколи це означає виживати. Спільноти допомагають тримати стрій, розуміти, ким ти є, а ким — ні. І у моменти свят, коли чи не кожен фарбує яйця та починає день з паски, — вся країна стає єдиною», — говорять у Zagoriy Foundation.

Організатори позиціонують путівник як допоміжний інструмент для власників компаній, HR, маркетологів та фахівців з комунікацій.

Зазначається, що «Витоки» було створено для поширення українських традицій у корпоративному секторі, розвитку ідентичності компаній навколо українського єства й наданні додаткової просвітницької функції бізнес-спільноті як такій, що формує погляди значної кількості людей: клієнтів та партнерів, власних працівників та їхніх родин.

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Перший випуск путівника складається з трьох частин, перша з яких — це добірка есе етнографів, істориків та фольклористів про традиції українського Великодня, святкові страви, одяг, пісні та ігри. У другій частині автори пропонують сценарії спільних командних святкових активностей у компаніях, якими можна займатись також і в родинному колі. Третій розділ містить перелік майстрів, науковців та бізнесів, до яких можна звернутись по додаткову допомогу для заглиблення у процес інтеграції традицій.

У створенні випуску взяли участь науковці з Центру фольклору та етнографії ННІ філології КНУ імені Тараса Шевченка, а також незалежні дослідники та популяризатори української традиційної культури.

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«Для більшості компаній вже звично відзначати Гелловін, надавати знижки до Чорної п'ятниці тощо. А українські свята та традиції залишаються ніби за бортом, на „самостійне вивчення“ та домашнє використання. У час, коли ідентичність має першорядне значення, вкрай важливо повертати собі своє, розуміти, хто ти є, дбайливо оберігати свої традиції, тому що вони роблять нас нами. І не дозволяють сумніватись у власній ідентичності», — підкреслюють у Zagoriy Foundation.

Завантажити безкоштовний примірник можна за посиланням на сайті проєкту.

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На фото у заголовку: Паска з писанками. Фото зі спільного проєкту Zagoriy Foundation та «Мрії Марії»

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