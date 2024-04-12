Станете багатшими на 900 грн: кому з пенсіонерів варто звернутися до ПФУ за добавкою до пенсії

Попри те, що «вікову» надбавку в 300 грн деякі групи пенсіонерів можуть не отримати, для інших людей на заслуженому відпочинку є гарні новини.

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Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Зокрема, зазначається, що деякі українські пенсіонери можуть стати багатшими на 900 гривень, отримавши щомісячну надбавку до виплат. Надається такий бонус лише після особистого звернення до органів Пенсійного фонду.

Ті з пенсіонерів, хто не може повністю обслуговувати себе самостійно, можуть подати заяву на призначення надбавки за станом здоров'я. На цей час розмір бонусу складає 944 гривні. Він періодично змінюється, адже залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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На ці гроші людина зможе оплачувати послуги помічників, які будуть купувати їй ліки, продукти чи інші потрібні речі.

Звернутись за надбавкою може пенсіонер віком від 80 років та старший, який отримує пенсію, мешкає сам й потребує постійного догляду за станом здоров'я. Крім того, в людини немає родичів, які б забезпечити належний догляд за нею.

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При зверненні до Пенсійного фонду за доплатою знадобиться надати документ, який підтвердить, що пенсіонер дійсно потребує постійного догляду через стан здоров'я.

Тому всім літнім людям, які перебувають не у найкращому становищі, варто подумати про такий крок.

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Нагадаємо, влітку декому з пенсіонерів варто чекати підвищеної виплати.

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