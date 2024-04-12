«Я був у машині з тестем»: розкішний Ferrari футболіста «Лаціо» та європейської збірної згорів вщент на трасі

Ельсеїд Хюсай, футболіст «Лаціо» та збірної Албанії, яка стала суперником команди України в групі Ліги націй, ледь не згорів живцем у своєму жовтому Ferrari, повідомляє ilmattino.it.

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Автомобіль, який 30-річний захисник нещодавно придбав за 160 тисяч євро, раптово спалахнув, коли албанець перебував усередині з тестем, котрий був за кермом. Після цього двері Ferrari заблокувалися.

На щастя, чоловіки встигли вибити скло і вибратися, поки полум'я повністю не знищило машину. Хюсай припускає, що причиною займання став заводський брак.

«Я був у машині разом із тестем. Авто раптово зайнялося, на щастя, ніхто не постраждав, ми уникли небезпеки. Думаю, це заводський брак», — заявив Ельсеїд Хюсай.

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За іронією долі свідком пожежі стала дружина Хюсая, яка їхала в іншій машині.

Ferrari Ельсеїда Хюсая був жовтого кольору

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Зазначимо, що Ельсеїд Хюсай, в активі якого 82 матчі та 2 м'ячі у футболці збірної Албанії, всю свою дорослу кар'єру проводить в Італії, виступаючи за «Емполі», «Наполі» та «Лаціо». Футболіст відомий своєю любов'ю до спортивних автомобілів. У його гаражі, серед інших, стоять Lamborghini та Mercedes Benz GLE. Стояв і Ferrari…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річний футболіст дивом вижив під час пожежі, пів години провисівши на висоті 11-го поверху.

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Фото ФК «Лаціо», Instagram

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