39.09 / 39.62 42.08 / 42.81
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Я був у машині з тестем»: розкішний Ferrari футболіста «Лаціо» та європейської збірної згорів вщент на трасі

19:54 12 квітня 2024
Ельсеїд Хюсай

Ельсеїд Хюсай, футболіст «Лаціо» та збірної Албанії, яка стала суперником команди України в групі Ліги націй, ледь не згорів живцем у своєму жовтому Ferrari, повідомляє ilmattino.it.

Автомобіль, який 30-річний захисник нещодавно придбав за 160 тисяч євро, раптово спалахнув, коли албанець перебував усередині з тестем, котрий був за кермом. Після цього двері Ferrari заблокувалися.

На щастя, чоловіки встигли вибити скло і вибратися, поки полум'я повністю не знищило машину. Хюсай припускає, що причиною займання став заводський брак.

«Я був у машині разом із тестем. Авто раптово зайнялося, на щастя, ніхто не постраждав, ми уникли небезпеки. Думаю, це заводський брак», — заявив Ельсеїд Хюсай.

РЕКЛАМА

За іронією долі свідком пожежі стала дружина Хюсая, яка їхала в іншій машині.

Ferrari Ельсеїда Хюсая був жовтого кольору

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Ельсеїд Хюсай, в активі якого 82 матчі та 2 м'ячі у футболці збірної Албанії, всю свою дорослу кар'єру проводить в Італії, виступаючи за «Емполі», «Наполі» та «Лаціо». Футболіст відомий своєю любов'ю до спортивних автомобілів. У його гаражі, серед інших, стоять Lamborghini та Mercedes Benz GLE. Стояв і Ferrari…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річний футболіст дивом вижив під час пожежі, пів години провисівши на висоті 11-го поверху.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Лаціо», Instagram

16

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Овнам — нові знайомства, Левам — корисна інформація, а Козерогам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 12 квітня

Гороскоп

Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

Грошовий прибуток

Квітень засипле грошами: кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту