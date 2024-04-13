У Львові блогер посадив 9-річну доньку за кермо автомобіля: у поліції «оцінили» (фото, відео)

Неповнолітні або малолітні діти, які сіли за кермо транспортного засобу, ризикують потрапити у автопригоди із серьйозними наслідками, як це було, наприклад, в Одесі.

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А у Львові автівкою керувала 9-річна дівчинка, якій управління довірив батько. Він зняв це на відео та виклав у мережу, але щось пішло не так. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, автора відео «захейтили», бо «то було не круто».

Місцеві пабліки припускали, що дитину посадили за кермо на ділянці з досить жвавим рухом — неподалік автовокзалу. Ймовірно, дівчинка вела автівку вулицею Вернадського — у напрямку від «Арени Львів» до вулиці Стрийської.

Батько, який знімав дитину на відео, каже, мовляв, «так треба жити», щоб 9-річна донька везла його, а він «спокійно сидів». Чоловік давав їй поради щодо водіння, а також казав, що ще рік практики — й «можна на перегони».

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Фото зі сторінки Олексія Білошицького

«Звісно, ми відшукали цього 31-річного блогера та склали протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ч.2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП», — додав Білошицький.

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Штрафні санкції можуть скласти 3400 гривен та 1700 гривень.

Раніше на Київщині шестирічний малюк, якому на день народження подарували дитячий скутер, сів на нього та врізався в огорожу.

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Фото зі сторінки Олексія Білошицького

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