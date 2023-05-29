З вини п'яного підлітка 14-річна дитина загинула на Одещині (фото)

Нетверезі люди за кермом нерідко потрапляють у ДТП, які забирають життя їхніх пасажирів, як це було, наприклад в Одесі.

Днями схожа дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Гвоздавка Друга Зеленогірської ОТГ на Одещині. Як повідомляють в обласній поліції, 16-річний нетверезий водій мотоцикла, рухаючись населеним пунктом з 14-річним пасажиром, не впорався з керуванням та врізався у паркан приватного домоволодіння.

Фото поліції

«На жаль, травми молодшого за віком хлопця були несумісними з життям, він помер у кареті „швидкої“. Старшого за віком юнака доставили до лікарні, де йому діагностували забої, садна, політравму», — йдеться у повідомленні

Водія затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Триває слідство.

Схожа ДТП сталася на Рівненщіні, де вже осудили неповнолітнього мотоцикліста, з вини якого загинув його 17-річний односелець.

Як повідомляє видання «Рівне медіа», на той час 16-річний водій мотоцикла з села Малий Жолудьск проігнорував вимогу поліцейських про зупинку. Він намагався втекти та, не зменшуючи швидкісті, заїхав на територію АЗС, де наїхав на бордюрний камінь. Керманич та його пасажир — 17-річний односелець — потрапили до реанімації. Останній згодом помер у медзакладі.

Жоден із хлопців не мав посвідчення водія, у у мотошоломі був лише водій. Обвинувачений у суді заявив, що шкодує про свої дії та казав, що не вживав спиртне. Постраждала сторона на суді заявляла, що пробачила хлопця та не має до нього будь-яких матеріальних чи моральних претензій.

Суд визнав неповнолітнього винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому чотири роки ув'язнення, з іспитови терміном в один рік. Його також позбавили права керування транспортирними засобами терміном на 2 роки.

Нагадаємо, що раніше на Рівненщині сталася смертельна ДТП — автомобіль наїхав на 13-річного підлітка, який помер на місці.

Фото поліції

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