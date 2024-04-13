Розсаду томатів потрібно підживити п'ять разів: коли та чим

Щоб помідорна розсада добре розвивалася, її треба підживлювати. Досвідчені городники, зокрема, радять використовувати тіамін хлорид та піридоксин. При висадці на грядку вони прискорять адаптацію рослин до несприятливих факторів.

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А канал «Моя дача. Сад и огород» рекомендує скористатися графіком підживлення томатної розсади:

1-е підживлення — на третю добу після того, як сіянці повністю розгорнули сім'ядольні листочки: 1 л. води 2 гр. кальцієвої селітри;

2-е підживлення — через 7 днів від першої: «Енерген» розвести до кольору слабкого чаю;

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3-е підживлення — з'явилися 2 пари справжнього листя: 1 л. води 10 гр. суперфосфату (або 5 гр. подвійного суперфосфату) (розводити гарячою водою за добу до поливу);

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4-е підживлення — через 7 днів після 3-ї пари: 1 л. води 2 гр. кальцієвої селітри;

5-е підживлення — з'явилися 4 пари справжнього листя: 1 л. води 10 гр. суперфосфату (або 5 гр. подвійного суперфосфату);

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Звичайний полив рекомендують проводити не простою водою, а дуже слабким розчином будь-якого комплексного добрива.

Томати, яким для розвитку необхідні чотири важливі елементи, своїм зовнішнім виглядом можуть підказати городникам, чого саме їм зараз не вистачає.

Фото Pixabay

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