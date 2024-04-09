Чудова четвірка: без яких добрив томати ніколи не виростуть

Для повноцінного зростання томатам необхідна велика кількість мікроелементів.

Як пише «Моя дача. Сад і город», є чотири важливі елементи, необхідні рослинам.

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По-перше, це азот для нарощування вегетативної маси (стеблів, листя).

По-друге, фосфор, який відповідає за розвиток кореневої системи, прискорення цвітіння і дозрівання плодів, стійкість до несприятливих умов.

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По-третє, калій, необхідний для утворення зав'язей, яскравий колір плодів, виражений смак, товарний вигляд, а також лежкість і стійкість до хвороб.

По-четверте, це бор, який відповідає за врожайність та утворення зав'язей.

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Рослини можуть самі «сигналізувати» про нестачу певних елементів:

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Якщо листя почало жовтіти, томатам не вистачає азоту. У цьому випадку обприскують розчин сечовини або аміачної селітри.

При нестачі фосфору листя темнішає, їхні краї загортаються всередину, прожилки на листі набувають фіолетового відтінку.

Лікується фосфорне голодування застосуванням фосфорних добрив (суперфосфат, монофосфат калію).

За нестачі калію томати формують кучеряве листя, а на старому листі з'являється крайовий опік. Виправить ситуацію підживлення золою, сульфатом калію або калімагнезією.

А під час цвітіння помідорів досвідчені городники радять підживити кущі горохом.

Фото Pixabay

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