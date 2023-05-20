Киньте цю диво-таблетку в лунку при посадці томатів: вони відразу почнуть рости, і ніколи не будуть хворіти

Городникам добре відомо, що розсаду овочів слід висаджувати у підготовлений грунт. Нерідко в лунку додають яєчну шкаралупу, бурштинову кислоту або заздлегідь підготовлені живильні розчини.

Цього разу на YouTube-каналі Генеральський сад розповіли про переваги використання таблетованого глюконату кальцію. Він покращує процес зростання рослини, стимулює процес фотосинтезу, регулює рівновагу клітинного соку. В результаті висаджені рослини стають більш стійкими до хвороб і шкідників.

При посадці розсади, наприклад, томатів, візьміть таблетку 500 мг, розділіть її навпіл і зарийте по половинці таблетки у кожну лунку. Добре полийте висаджену рослину.

Через 10−14 днів підгодівлю можна повторити, акуратно закопавши потрібну кількість препарату поруч з висадкою.

Нагадаємо, раніше городники поділилися хитрощами вирощування томатів для отримання високого врожаю.

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