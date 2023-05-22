Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

Щоб томати, огірки і перці, висаджені на грядці, швидко вкоренилися і пішли в зріст, не зайвим буде «почастувати» їх вітамінним підживленням.

Вона активує кореневу систему, прискорить адаптацію рослин до несприятливих чинників довкілля.

Для приготування чудодійного засобу, рекомендованого YouTube-каналом «Генеральський сад», знадобляться дві ампули — тіамін хлорид 50 мг (відомий також як вітамін В1) та піридоксин 50 мг.

Перший підвищить виживання рослини та покращить процес укорінення, а другий — покращить опірність до перепадів температур. У комплексі речовини будуть корисні кволій розсаді.

Для приготування підживлення розведіть ампулу тіамін хлорид в 1 літрі води, туди додайте вміст другої ампули.

Перемішайте та обприскуйте по листку — краще це робити пізно ввечері. Повторити процедуру можна за 10 днів.

Ви також можете використовувати для підживлення рослин таблетований глюконат кальцію.

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