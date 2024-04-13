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Непереможний український боксер-суперважковаговик жорстко нокаутував суперника в першому раунді (відео)

13:02 13 квітня 2024
Цотне Рогава

Український боксер-суперважковаговик грузинського походження Цотне Рогава (7 перемог, всі — нокаутом), який побив у березні суперника за одну хвилину бою, відсвяткував чергову перемогу на американському рингу.

На арені Blue Sport Stable у Суперіорі учасник Олімпійських ігор-2020 у Токіо вже у першому раунді жорстко нокаутував 39-річного американця Джессі Брайана (21 перемога, 16 з них — нокаутом, 9 поразок, 2 нічиї).

Додамо, що у колишнього кікбоксера та майстра тайського боксу одесита Рогави дуже насичений графік боїв. З початку 2024 року 30-річний боксер уже встиг покласти на підлогу рингу чотирьох суперників. Наступний поєдинок у Рогави заплановано на 15 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Цотне Рогава в лютому нокаутував американця Джона Шипмана.

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