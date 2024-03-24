Непереможний український боксер побив суперника із США за одну хвилину бою (відео)

Учасник Олімпійських ігор у Токіо у складі збірної України, 30-річний Цотне Рогава, який нокаутував у лютому американця Джона Шипмана, в рамках боксерського шоу в LumColor «Phoenix Center» в Онтаріо (США) здобув шосту поспіль перемогу.

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Непереможний одесит вже в першому раунді чотири рази відправив на підлогу рингу 35-річного американця Антоніо Брауна (8 перемог, усі — нокаутом, 5 поразок), після чого рефері зупинив поєдинок.

Додамо, що раніше колишній кікбоксер і майстер тайського боксу Рогава також достроково переміг двох американців, а ще Петара Мрваля з Хорватії, Майкла Бассетта з Великобританії та Деміра Гуламіча з Боснії та Герцеговини. В уродженця Грузії також заплановано поєдинки на 12 квітня та 15 червня цього року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Цотне Рогава у дебютному бою на американському рингу знищив Данте Вільямса.

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