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Гроші

У якому розмірі призначається допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та у якому разі виплатять лише половину

13:21 13 квітня 2024
Гривні

Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

Як зазначають у Пенсійному фонді України, її призначають виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (у разі якщо страховий випадок настав після 01.04.2024 та втрата працездатності становить 100%, — розмір виплати складатиме 56 000 грн (8 000×7)) .

Якщо під час розслідування нещасного випадку буде встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%. Розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

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Нагадаємо, що заяву щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Фото Pixabay

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