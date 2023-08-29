Пенсійний фонд запустив новий сервіс для постраждалих на виробництві: хто та як може ним скористатися

Пенсійний фонд України, який зараз опікується питаннями призначення страхових виплат внаслідок нещасних випадків на виробництві, запровадив новий сервіс.

Тепер заяву щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням можна подати через вебпортал електронних послуг фонду, повідомили у фонді.

Зробити це можна тим людям, які мають кваліфікований електронний підпис (КЕП). Вони можуть подати онлайн заяву про:

- призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

- призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

- відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

- здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

- компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Щоб подати заяву, необхідно зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ"обрати опцію «Заява на страхову виплату».

Надати згоду на дистанційне інформування та натиснути кнопку «Продовжити».

У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку обрати саме той тип заяви, який потрібно.



У заяві заповнити всі обов’язкові поля, позначені зірочкою.

Надати згоду на передачу та обробку персональних даних та натиснути кнопку «Сформувати заяву».

Перевірити дані сформованої заяви, підписати КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Пенсійний фонд є уповноваженим органом у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Він займається виплатами допомоги з тимчасової втрати працездатності, у з вагітності і пологах, допомоги на поховання застрахованим особам, одноразовими та щомісячними страховими виплатами потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей.

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