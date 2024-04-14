Чемпіон Перейра миттєво помстився супернику за удар нижче пояса у головному бою UFC 300: відео видовищного нокауту

У ніч на неділю, 14 квітня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбулося грандіозне шоу зі змішаних єдиноборств (ММА) UFC 300. У головному поєдинку ювілейного вечора у боротьбі за титул у напівважкій вазі до (до 93 кг) зійшлися чинний чемпіон бразилець Алекс Перейра (10 перемог, 2 поразки), який минулого року програв Ісраелю Адесаньї, і колишній володар титулу американець Джамал Хілл (12 перемог, 2 поразки).

ВІДЕО ДНЯ

У середині першого раунду 32-річний Хілл випадково влучив ногою в пах супернику. 36-річний Перейра, на подив публіки, не обурювався і жестом показав рефері, що бій зупиняти не потрібно. Натомість чемпіон уже за кілька секунд провів блискучу атаку, «вирубав» американця лівим хуком і «добив» опонента, що впав. Блискучий захист пояса!

Нагадаємо, що Перейра завоював титул у напівважкій вазі у листопаді минулого року, коли зупинив у другому раунді чеха Іржі Прохазку. До цього титулом володів саме Хілл, але йому довелося відмовитися від завойованого у січні 2023-го поясу через травму та тривале відновлення.

До речі, шлях до успіху Алекса Перейри не був вистелений трояндами. Хлопчик народився в бідній бразильській родині з індіанським корінням племені патаксо. Життя у бразильських нетрях, відомих також як фавели, швидко привело хлопчика до того, щоб він у 12 років покинув школу і зайнявся роботою в магазині шин. Там під впливом оточення Перейра швидко спився, став молодим алкоголіком, і щоб кинути згубну звичку, Алекс спочатку почав займатися кікбоксингом, а потім потрапив до ММА, де став зіркою.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що однорукий син ексфутболіста «Челсі» побив суперника в поєдинку з тайського боксу.

Фото X UFC

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook