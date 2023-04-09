У ніч на 9 квітня в Маямі (США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 287, у головному бою якого зійшлися чемпіон UFC у середній вазі бразилець Алекс Перейра (7 перемог, 2 поразки) та нігерієць Ісраель Адесанья (24 перемоги, 2 поразки).

Це був уже четвертий очний поєдинок бійців. Раніше у всіх протистояннях незмінно перемагав Перейра — у двох боях до переходу в UFC, а також уже в головному промоушені в листопаді минулого року, коли відібрав чемпіонський пояс у Ісраеля.

Цього разу Адесанья взяв переконливий реванш. У другому раунді, перебуваючи в захисті, нігерієць зробив різкий випад, на який не очікував суперник, та добив уже лежачого Перейру, здобувши дострокову перемогу та повернувши собі титул чемпіона UFC.

До речі, бійцям настільки подобається битися один з одним, що відразу після завершення звітного поєдинку їхні представники розпочали переговори про те, щоб влаштувати ще один — уже п'ятий очний!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі побив росіянина Петра Яна та прокричав «Слава Україні!».

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram