Однорукий син ексфутболіста «Челсі» відлупцював суперника у поєдинку з тайського боксу (відео)

Англійський боєць змішаних єдиноборств Джейк Пікок (син колишнього футболіста «Челсі» Гевіна Пікока), який народився без правої руки та частини передпліччя, переможно дебютував у сінгапурській промоції ONE Championship. Раніше однорукий боєць «задушив» суперника за три хвилини поєдинку ММА.

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У рамках турніру ONE Friday Fights 58 у Бангкоку Пікок-молодший провів свій перший бій з муай-тай (тайський бокс) проти японця Кохея Сіндзе і здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.

«Мій батько заробляв життя тим, що копав м'ячі. А я копаю людей по голові», — прокоментував свій дебют Джейк Пікок, який у 14-річному віці перебрався з сім'єю з Англії до Канади.

Зазначимо, що батько Джейка у 1990-х провів 105 матчів за «Ньюкасл», 103 гри за «Челсі» та 185 поєдинків за «КПР», а його дід — Кіт Пікок — був легендою футбольного клубу «Чарльтон».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського бійця ММА жорстоко побили у чемпіонському бою.

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